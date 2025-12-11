Sevgi’nin katili artık gün yüzü göremeyecek

Ankara'da yaşayan Sevgi Tekin (34), 5 yıl önce dini nikâhlı eşi Gökhan Ağtaş'tan (34) ayrıldı. Durumu hazmedemeyen Ağtaş, 6 ay sonra bodrum katta oturan Tekin'in camını parke taşı ile kırarak içeri girip önce dövdü, ardından da tabanca ile vurarak öldürdü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ağtaş, 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet, 'tehdit', 'mala zarar verme' 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin ihlali' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 8 yıl 7 ay hapse çarptırıldı.İtirazlar üzerine dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, müebbet hapis cezasını yerinde bulurken, diğer cezaları 12 yıl 7 aya yükseltti. Ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ağtaş'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Dosyayı görüşen 1. Ceza Dairesi, Ağtaş'ın plan doğrultusunda Tekin'i öldürdüğüne ilişkin yeterli ve her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını belirterek müebbet hapis cezasının onanmasına karar verdi.