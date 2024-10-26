Sevgiyi binbir emekle boncuk boncuk işliyorlar

Kırşehir'de engelli bireyler takı tasarım kursunda boncukları işleyerek zoru başarıyor. Kırşehir'de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından açılan takı tasarım kursuna katılan işitme ve zihinsel engelli bireyler boncukları büyük bir özenle ipe dizerek birbirinden güzel kolyeler üretiyor. Engel durumları dikkate alınarak gruplar halinde verilen takı tasarım kursları, eğitimciler tarafından özveri ile gerçekleştiriliyor. Takıların yanı sıra engelli bireylerin kursta işledikleri Türk bayrağı motifleri beğeni topluyor. Engelleri nedeniyle kısıtlanan bireylerin, sosyal hayata aktif olarak katılması ve üretkenliklerinin artırılmasını sağlamayı amaçladıklarını aktaran KADEM Kırşehir Başkanı Müge Şebnem Şahin "Engel bedende değil insanın kalbindedir. Özellikle takı tasarım kursunu tamamlayan engelli vatandaşlarımız normal insanların bile yapamayacağı çok güzel el işleri yapıyorlar. Onların hoşça vakit geçirdiklerini görmek, heyecanlarına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Amacımız engellilerimizi her anlamda hayata hazırlamak ve ailelerine olabildiğince dokunabilmek, destek olabilmektir" diye konuştu AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal'ın projelerine destek verdiklerini belirten Şahin, usta öğreticiler eşliğinde engelli bireyler tarafından üretilen takıların hazırladıkları proje ile sergileneceğini belirtti.