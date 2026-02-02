Sevgiyle büyüyen mutluluk

Konya'da yaşayan Kamil (63) ve Muhabes Coşkun (59) çifti, 40 yıllık evliliklerinde ne kadar çok isteseler de çocuk sahibi olamadı. Koruyucu aile olan bir yakınlarını gören çift, 'Biz neden bir çocuğa kucak açmayalım' diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Görüşmeler olumlu sonuçlanırken, çift gelecek haberi bekleye başladı. Kamil Coşkun'u telefonla arayan yetkililer koruyucu aile olabileceklerini söyledi. Coşkun çifti, gittiklerinde çocukların 3 kardeş olduğunu öğrenince, 'kardeşleri birbirinden ayıramayız' diyerek 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep (14), 6'ncı sınıf öğrencisi Burhan (12) ve 3'üncü sınıfa giden Ahmet'e (9) hem evlerinin hem de gönüllerinin kapılarını açtılar. Muhabes Coşkun "Artık tam bir aile olduk. Evimize neşe geldi. Yıllarca birçok bebeği büyüttüm. Nice duyguyu o çocuklarda tatmaya çalıştım. Ancak şimdi pırlanta gibi 3 evladım oldu" dedi.

ALLAH 3 EVLAT NASİP ETTİ

ARTIK daha mutlu bir aile olduklarını belirten Kamil Coşkun, "Hep bir evladımız olsun istedik. Bu amaçla kuruma başvurduk. Bizi aradıklarında kardeşlerin olduğunu söylediler. Gittiğimizde 3 kardeş olduklarını öğrendik. Eşimle birlikte 'Bu çocuklar bizim kaderimizmiş' dedik ve onların ailesi olmaya karar verdik" dedi.