Sevim Nur’un biyonik kol mutluluğu

Kayseri’de Sevim Nur Türkmen (22) mantıcıda çalışırken makineye kaptırdığı iki kolunu kaybetti. Genç kıza, hayırseverlerin aldığı 2 biyonik kol takıldı. Yeni eliyle bisküvi yiyen Sevim mutluluğunu ailesiyle paylaştı
Kayseri'de geçtiğimiz yıl okul masraflarını karşılamak için çalıştığı mantıcıda iki kolunu birden mantı makinesine kaptıran 22 yaşındaki Sevim Nur Türkmen biyonik kollarına kavuştu. Hayırseverlerin karşıladığı 150 bin Euro'luk (2 milyon 317 bin lira) biyonik kollarının takılmasının ardından Sevim Nur, masanın üzerinde bulunan bisküviyi biyonik eliyle alarak yiyebildi. Sevim Nur'un o anki mutluluğunu ise annesi görüntüledi. Kolları dirsek üzerinden kopan Sevim Nur Türkmen, protez kol alabilmek için yardım çağrısı yaptı. SGK tarafından karşılanan protez kolların ağır olması nedeniyle biyonik protez kol taktırmak isteyen Sevim Nur'un imdadına hayırseverler koştu. SABAH'ın sesini duyurduğu Sevim Nur'a hayırseverlerden yardım yağdı. Kayserili bir hayırsever tarafından bir kolu, başka hayırseverlerin yaptığı bağışlarla da diğer kolu alınan Sevim Nur, şimdilerde biyonik kollarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. 150 bin Euro değerindeki iki biyonik kol, ücretinin ödenmesiyle birlikte Ankara'daki bir klinikte Sevim Nur'a takıldı.
YENİ KOLUYLA BİSKÜVİLİ PROVA
Ankara'daki klinikte biyonik kolları takılan genç kız, ilk kez masada duran bir bisküviyi alarak ağzına götürdü. 3. denemesinde bisküviyi yiyebilen Sevim Nur'un mutluluğu annesi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sevim Nur'un babası Hamza Türkmen, 1 haftadır biyonik kolların provasının yapıldığını belirterek, "1 haftadır Ankara'dayız. Sevim Nur'un biyonik kollarının provası yapıldı. Kollar takıldı. Kısa bir provanın ardından kızım kollarını tam anlamıyla kullanabilecek" diye konuştu.
DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR
YAŞADIĞI talihsiz olayın ardından Kayseri'de tekvando milli takım hocaları tarafından paralimpik tekvandoya başlatılan Sevim Nur Türkmen, kısa sürede gösterdiği başarı ile de hocalarının beğenisini aldı. Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan, Sevim Nur'un şu an Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlandığını belirterek, "Sanki yıllardır tekvando yapıyormuş gibi. Yeteneğini fark ettik. Kısa zamanda da inşallah ülkemizi başarıyla temsil edecek. Biyonik kollarının takılması ile daha da moral bulacak" diye konuştu.