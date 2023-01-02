Sevinç İnönü’nün yeğenine kasten yaralama davası

İstanbul Kandilli'deki Edip Efendi Yalısı'ndan Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Mengenecioğlu tarafından 29 Mayıs günü tüfekle açılan ateş sonucu, Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz başından yaralanmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mengenecioğlu'na 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.İddianamede, şüphelinin havalı tüfeği ateşlediği yer ile savcının balık tuttuğu yer arasında yakın mesafe olduğu ve bu durumun şüpheli tarafından bilindiği belirtildi. Savcı Cengiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandığı ancak yaralandığı bölgenin hayati önem taşıdığı kaydedildi. İddiadamede ayrıca şüphelinin daha önce de aynı yerde balık tutanlarla husumet yaşadığı tespit edildi.Soruşturma sonucu şüpheli Burak Mengenecioğlu'nun üzerine atılı suçu kasti yaptığı vurgulandı. İddianamede şüpheli Mengenecioğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu arada, olayda yaralanan Savcı Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sevinç İnönü'nün kardeşi Sevilay Mengenecioğlu ve ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Mengenecioğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.