Seydikemer’de çıkan orman yangını söndürüldü

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde saat 14.57 sıralarında makilik alanda bilinmeyen nedenle başlayan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayıp, ormana sıçrayan yangın rüzgarla yayılırken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından orman yangın söndürme ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangına 6 uçak, 7 helikopter, 5 dozer, 12 su ikmal aracı ve 38 arazözün yanı sıra Seydikemer ve Fethiye Orman İşletme Müdürlükleri yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdiler.