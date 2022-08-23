Antalya ve Burdur’da 2 ayrı trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Fethiye Kaş karayolu Demirler mevkiinde meydana gelen diğer kazada ise, Hüsamettin Avcı'nın (56) kullandığı otomobil, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte Renoır (28) idaresindeki lüks otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ve Bilal K.(30) ile Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Hüsamettin Avcı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından Avcı, Ova Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.