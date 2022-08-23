Antalya ve Burdur’da 2 ayrı trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Burdur'da takla atıp alev alan otomobilde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanı Burhan Emre (26) yanarak hayatını kaybetti, sürücü Canberk Çınar ise yaralandı. Burdur'dan Karamanlı yönüne giden Canberk Çınar'ın kullandığı otomobil, saat 02.00 sıralarında Çallıca köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, takla atarak alev aldı. Kazada otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü Canberk Çınar yaralandı, yanındaki Burhan Emre ise araçta sıkıştı.
ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Burhan Emre'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç sürücüsü Canberk Çınar ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burhan Emre'nin, Burdur'un Kemer ilçesinde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
DOĞANHİSAR İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Korkunç kazanın ardından oğullarının kazada yaşamını yitirdiğini öğrenen Burhan Emre'nin anne baba fenalık geçirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin talihsiz Burhan Emre'nin cansız bedeni Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Fethiye Kaş karayolu Demirler mevkiinde meydana gelen diğer kazada ise, Hüsamettin Avcı'nın (56) kullandığı otomobil, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte Renoır (28) idaresindeki lüks otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ve Bilal K.(30) ile Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Hüsamettin Avcı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından Avcı, Ova Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.