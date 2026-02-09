Seydikemer’de soba faciası! 11 yaşındaki Ceylin hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Mahallesi'nde 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, evde sobanın kapağını açtığı sırada meydana gelen parlama sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Durumu fark eden yakınları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Öztürk, Seydikemer'deki hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Vücudunda ağır yanıklar bulunan Ceylin Öztürk, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini doktorların tüm çabalarına karşın kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.