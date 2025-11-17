Seydikemer’de TOKİ Konutları hak sahiplerine teslim edildi

Seydikemer Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile ilçede yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 işyerinin anahtar teslim töreni Menekşe Mahallesi TOKİ Konutları bahçesinde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, TOKİ Ege Bölge Müdürü Serdar Sezgin, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü,MHP Seydikemer İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Boğa, belediye meclis üyeleri, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, TOKİ hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, "depreme dayanıklı yapısıyla, modern çevre düzenlemesiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımız için güvenli bir yuva olacaktır" dedi.

"BU PROJE, SEYDİKEMER'İN GELECEĞİNİN BİR NİŞANESİDİR"

Açılış konuşmasını yapan Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, "Depreme dayanıklı yapısıyla, modern çevre düzenlemesiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımız için güvenli bir yuva olacaktır. Bu proje yalnızca bir bina topluluğu değil; Seydikemer'in geleceğinin, huzurunun, refahının bir nişanesidir. Bugün burada, Seydikemer'imiz için yalnızca bir konut projesinin değil; bir yaşam umudunun, bir yuva sevincinin kapılarını açıyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. TOKİ projeleri bugüne kadar ülkemizin her noktasında yüzbinlerce aileyi güvenli, modern ve sağlam konutlarla buluşturdu. Seydikemer'imizin hayali olan bu konutlarda öncelikli hedef; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, dar gelirli ailelerimize sıcak bir yuva kazandırmak ve ilçemizin gelişimine ivme kazandırmaktır. Bu anlamlı proje ilçemiz için çok büyük bir adımdır. Devamının gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bugün bu açılışı yapabiliyorsak, bunun arkasında çok güçlü bir emek, çok büyük bir takip ve kararlılık var. Bu noktada özellikle, kurucu belediye başkanımız, Muğla milletvekilimiz, değerli büyüğüm, ağabeyim sayın Yakup Otgöz'e gönülden teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilimiz, projenin ilk gününden itibaren konuyu adım adım takip etti; bakanlık nezdinde gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi, bana devrettiği bu anlamlı projenin her aşamasında desteğini esirgemedi, Seydikemer'in ihtiyaçlarını Ankara'ya en güçlü şekilde taşıdı. Seydikemer için gösterdiği gayret, samimiyet ve çalışkanlık hepimiz için büyük bir şans. Birlikte başardık, birlikte büyüyoruz. Buradan bir kez daha kendilerine teşekkür edelim. Kıymetli hemşehrilerim, biz büyük bir aileyiz. Biz birlik ve beraberliğin gücüne inanan bir ilçeyiz. AK Parti belediyeciliğinin temelinde eser, hizmet ve gönül vardır. Hem sayın milletvekilimizin hem de hükümetimizin desteğiyle Seydikemer'imiz her geçen gün daha da güzelleşiyor, büyüyor, güçleniyor.

Bugün açılışını yaptığımız 304 konut ve 8 dükkândan oluşan bu konutlar; depreme dayanıklı yapısıyla, modern çevre düzenlemesiyle, sosyal donatılarıyla vatandaşlarımız için güvenli bir yuva olacaktır. Bu proje yalnızca bir bina topluluğu değil; Seydikemer'in geleceğinin, huzurunun, refahının bir nişanesidir. TOKİ Başkanlığımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, yüklenici firmaya, mühendisinden işçisine tüm emek veren kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seydikemer için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"BU KONUTLARI TESLİM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli konuşmasında, "Milletimizin duası, sizlerin beklentisi olan bu konutları hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TOKİ'nin ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiği bu projeler sadece yeni evler değil, güçlü, güvenilir ve yaşanabilir evler inşa etmenin en somut göstergesidir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimize, valimize, ilçemizin dinamiklerine, emek veren tüm kurumlarımıza ve sabırla bekleyen siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN AÇTIĞIMIZ HER KAPI YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz konuşmasına Fethiye'ye 150, Seydikemer'de ise 75 konut ilave oluğunu müjdeleyerek, "Bugün burada açtığımız her kapı aslında yeni bir başlangıçtır. Bizler, bu proje ile Türkiye Yüzyılı hedefimize doğru bir adım daha atıyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle Seydikemer'i hak ettiği yerlere taşımak, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için durmadan çalışacağız. Bu önemli projenin hayata geçmesinde desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen, ülkemizin her köşesine eser kazandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, projemize büyük katkı sunan milletvekillerimiz Sayın Kadem Mete ve Yakup Otgöz'e, geçmiş dönem milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni yuvalarınız hayırlı, bereketli, huzurlu olsun. Muğla'mız için çalışıyor ve başarıyoruz. Parti ayrımı, ilçe ayrımı yapmaksızın hizmet üretiyoruz. Muğla'mıza yatırım ve değer kazandırıyoruz. Ankara'da TBMM çalışmalarımız dışında sürekli sayın bakanlarımızla görüşüyoruz. Muğla'mıza yapılacak yeni yatırımları masaya yatırıyoruz. Sağolsunlar, sayın bakanlarımız bizleri kırmıyor. Her alanda yeni yatırımlara imza atıyoruz. Kıymetli hemşerilerim, Seydikemer'in bizim için ayrı bir önemi var. Seydikemer, yıllarca muhtarlık yaptığım, kurucu belediye başkanlığı yaptığım, her karışında, her sokağında, her mahallesinde emeğimiz, alın terimiz olan ilçemiz. Her birinizle anılarımız, acı tatlı yaşanmışlıklarımız var. Seydikemer adeta benim evim, yuvam oldu. Her biriniz ailemden bir parça oldunuz. Bunun için Seydikemer'e ayrı bir önem veriyoruz. Seydikemer'in hak ettiği yatırımları alması için çalışıyoruz. Görüyoruz ki Seydikemer ve kıymetli hemşerilerimiz bunu hak ediyor. Bugün de burada, sevgili hemşerilerimize konutlarını teslim etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimize sadece bina yapmıyor, sosyal donatıları ve yeşil alanları ile tam bir yaşam alanı sunuyoruz. Belediye başkanlığım dönemimde yer seçimi, tahsis, imar ve bürokratik işlemlerle başladığımız TOKİ projesini Allah kısmet etti ve milletvekili olarak tamamladık. Bunun için ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. TOKİ projesi için yer tahsisi zorlu bir süreçti. Arsa üretmek kolay değildi. Tarım ve Orman Bakanımızla ve Milli Emlak Genel Müdürümüzle arsa için uzun görüşmelerimiz oldu. Önce ek 16 ile ormanın yerini Milli Emlak Genel Müdürlüğüne tahsis ettirdik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da büyük bir destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Resmî Gazete'de yayınlandı. Arsa TOKİ'ye geçti. Proje ihale ve inşaat süreci böyle başlamış oldu. 2023 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Seydikemer TOKİ projesinin sonuna geldik. 304 adet konut, 8 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladık. Bugün de hak sahibi hemşerilerimize anahtarlarını teslim ediyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yuvalarınızda sağlıkla, mutlulukla oturun. Bugüne kadar Muğla'da toplam 4.900 sosyal konut tamamlandı. 1.941 konutun inşaatı sürüyor. Yeni projelerle birlikte inşallah Muğla genelinde sosyal konut sayısını artıracağız. Yeni TOKİ projeleri için görüşme ve temaslarımız sürüyor. Son olarak, 6.197'si Muğla'da olmak üzere toplam 500 bin konut projesi kapsamında Menteşe'de 5.400, Bodrum'da 500, Milas'ta 200, Köyceğiz'de 47 ve Kavaklıdere'de 50 yeni TOKİ konutu yapacağız. Hemşerilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni evlerinizde güle güle oturun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun." dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Aileler yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşarken tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.