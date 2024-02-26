Seyhan Belediye Başkan adayı Hatipoğlu’ndan miting teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana mitinginde dile getirdiği "Fedakarlığı ve vefakarlığı baş tacı bilen, ağzı dualı büyüklerimizin şehri Adana'yı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotif şehri olarak görüyoruz. Miting meydanında destan yazan Adanalı seçmenler 31 Mart'ta inşallah yeni bir destan daha yazacaklar ve Adana'da AK Parti belediyeciliğinin kapılarını açacaklardır.

Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Gerçek belediyeciliği tercih eden hemşerilerimizin oylarını Cumhur İttifakı için kullanacaklarına inancımız tamdır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Adana için, Seyhan için hep birlikte çok büyük işler başaracağız" diye konuştu.