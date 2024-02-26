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Giriş Tarihi: 26.2.2024 11:43 Son Güncelleme: 26.2.2024 11:45

Seyhan Belediye Başkan adayı Hatipoğlu’ndan miting teşekkürü

Cumhur İttifakı’nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana mitingine yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Miting alanını dolduran on binlerce seçmenin 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na vereceği destekle sandıkta da destan yazacağını vurgulayan Erdal Hatipoğlu, “İnşallah, Seyhan ilçemizi de AK Parti belediyeciliğine kavuşturacak, 1 Nisan’dan itibaren vatandaşın hizmet hasretine son vereceğiz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Seyhan Belediye Başkan adayı Hatipoğlu’ndan miting teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana mitinginde dile getirdiği "Fedakarlığı ve vefakarlığı baş tacı bilen, ağzı dualı büyüklerimizin şehri Adana'yı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotif şehri olarak görüyoruz. Miting meydanında destan yazan Adanalı seçmenler 31 Mart'ta inşallah yeni bir destan daha yazacaklar ve Adana'da AK Parti belediyeciliğinin kapılarını açacaklardır.

Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Gerçek belediyeciliği tercih eden hemşerilerimizin oylarını Cumhur İttifakı için kullanacaklarına inancımız tamdır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Adana için, Seyhan için hep birlikte çok büyük işler başaracağız" diye konuştu.

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Seyhan Belediye Başkan adayı Hatipoğlu’ndan miting teşekkürü
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