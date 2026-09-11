Seyir halde canlı yayın pahalıya patladı!

Bursa'da şehir içinde yolcu taşıyan 10 M 10039 plakalı özel halk otobüsünde skandal görüntüler kaydedildi. Yolcular tarafından kayda alınan görüntülerde, otobüs şoförü B.U, seyir halindeyken cep telfonundan canlı yayın yapmaya başladı. Hem yolcuların hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı.

Görüntülerin soyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik denetimi ekipleri, söz konusu otobüse ve şoförüne ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından sürücü B.U.'ya farklı ihlaller kapsamında toplam 21 Bin TL idari para cezası kesildi. Otobüs ise 1 ay süreyle seferden men edilerek otoparka çekildi.