Haberler Yaşam Haberleri Seyir halde canlı yayın pahalıya patladı!
Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:28

Seyir halde canlı yayın pahalıya patladı!

Bursa’da seyir halindeyken cep telefonundan canlı yayın açan ve yolcular tarafından kayda alınan özel halk otobüsü şoförü B.U’ya 21 Bin TL idari para cezası kesildi. Otobüs ise 1 ay süreyle seferi iptal edilerek otoparka çekildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Seyir halde canlı yayın pahalıya patladı!
  • ABONE OL

Bursa'da şehir içinde yolcu taşıyan 10 M 10039 plakalı özel halk otobüsünde skandal görüntüler kaydedildi. Yolcular tarafından kayda alınan görüntülerde, otobüs şoförü B.U, seyir halindeyken cep telfonundan canlı yayın yapmaya başladı. Hem yolcuların hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı.

Görüntülerin soyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik denetimi ekipleri, söz konusu otobüse ve şoförüne ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından sürücü B.U.'ya farklı ihlaller kapsamında toplam 21 Bin TL idari para cezası kesildi. Otobüs ise 1 ay süreyle seferden men edilerek otoparka çekildi.

#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halde canlı yayın pahalıya patladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA