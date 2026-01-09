Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki araç alev alev yandı
Giriş Tarihi: 9.01.2026 19:22

Seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu’nda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından daha da büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi'nde seyreden Aykut Ç. idaresindeki hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi. Olayı gören kişiler alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını yan da bulunan binaya sıçramadan söndürdü. Hurda yığınına dönen aracın alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle izlendi.

