Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki minibüs alevlendi şoför yanık ve kolundaki kırıkla kurtuldu
Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:00

Seyir halindeki minibüs alevlendi şoför yanık ve kolundaki kırıkla kurtuldu

İstanbul Avcılar'da seyir halindeyken çıkan yangın sonucu minibüs alev içinde kaldı. Alev topuna dönen araçtan can havliyle aşağı atlayıp yaralanan şoför Eşref Erva'nın yüzünde yanıklar oluştuğu ve kolunun kırıldığı kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Seyir halindeki minibüs alevlendi şoför yanık ve kolundaki kırıkla kurtuldu
  • ABONE OL

Minibüsteki yangın olayı akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-717 sokakta yaşanmıştı. Eşref Erva kontrolündeki minibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Minibüsün alev topuna döndüğü o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki minibüste çıkan yangının saniyeler içinde parladığı ve alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. Yüzünde, ellerinde yanıklar oluşan şoför Eşref Erva'nın kolunun kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halindeki minibüs alevlendi şoför yanık ve kolundaki kırıkla kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz