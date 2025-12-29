Seyir halindeki minibüs alevlendi şoför yanık ve kolundaki kırıkla kurtuldu

Minibüsteki yangın olayı akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-717 sokakta yaşanmıştı. Eşref Erva kontrolündeki minibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Minibüsün alev topuna döndüğü o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki minibüste çıkan yangının saniyeler içinde parladığı ve alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. Yüzünde, ellerinde yanıklar oluşan şoför Eşref Erva'nın kolunun kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.