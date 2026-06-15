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Giriş Tarihi: 15.06.2026 21:17

Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolu'nda alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yanmaya başladı. Yoğun trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Ankara istikametinde yolu trafiğe kapatarak yangını söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açılırken yanan araç demir yığınına döndü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolu’nda alev alev yandı
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Yangın, saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halindeki aracın sürücüsü motor bölümünden dumanların çıktığını görünce aracı emniyet şeridinde durdurdu. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine motorize polis ekipleri, itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı.

YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI

Edirne istikametinden gelerek olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin, karşı istikametteki yanan araca ulaşması için Ankara yönünde yol trafiğe kapatıldı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, yanan araç demir yığınına döndü. Diğer yandan yangın nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA

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Seyir halindeki otomobil TEM Otoyolu'nda alev alev yandı
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