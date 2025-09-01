Seyir halindeki otomobil yoldan çıktı: Sulama kanalına düştü!

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Kübra Nur B.'nin (23) idaresindeki 38 AJK 274 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan Kübra Nur B. ise ekiplerce kanaldan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici yardımıyla araç kanaldan çıkarılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.