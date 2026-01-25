Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı! Otomobil kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 25.01.2026 09:50

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı! Otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'da dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi, İncirli Caddesi'nde ilerleyen sürücü, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark edince otomobili yol kenarına çekerek durdu. Kısa süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyeceğini anlayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ GALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

