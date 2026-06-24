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Giriş Tarihi: 24.06.2026 20:15 Son Güncelleme: 24.06.2026 20:17

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağı kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

İHA
Seyir halindeki tır alev alev yandı
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Olay, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağı kesimi Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tırda seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ettikten sonra kendisini dışarı attı.

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Daha sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve tırı tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Otoyoldaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

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#GAZİANTEP #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #ADANA #NURDAĞI #TARSUS

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Seyir halindeki tır alev alev yandı
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