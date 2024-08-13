Seyir halindeyken arkadaşını vurdu

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz gün gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Hüseyin Murat Ekinci (24), yanındaki arkadaşı A.B.Ö. tarafından alacak verecek tartışması sonucu silahla kafasından vuruldu. Ekinci, açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, otomobil duvara çarparak durdu. Şüpheli hızla kaçarken araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ağır yaralı Ekinci kaldırıldığı hastanede öldü. Öte yandan olay yerinden ayrılan şüpheli ise polis merkezine giderek teslim oldu. A.B.Ö.'nün 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.