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Giriş Tarihi: 8.08.2026 09:52

Seyir halindeyken motosikletten düşen 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Antalya’da seyir halindeki motosikletin kontrolden çıkması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpan Berkant Özer (25), hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Seyir halindeyken motosikletten düşen 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan Berkant Özer, bir anda motosikletin kontrolünü kaybetti. Yolda yalpalamaya başlayan motosikletin kontrolünü sağlayamayan Özer, düşerek sürüklenmeye başladı. Asfalt zeminde sürüklenen talihsiz motosiklet sürücüsünün kaskı başından çıkarken, kafasını önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında durabildi. Yerde hareketsiz yatan Berkant Özer'in yardımına çevredeki vatandaşlar ile kazayı gören araç sürücüleri koştu. Bu sırada kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Berkant Özer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Berkant Özer

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