Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurtdışında olduğu öğrenilen Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkartılmıştı. 29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönerek İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı. Subaşı, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ve adli tıpta alınan saç ve kan örneğinin ardından yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre; Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu "pozitif" çıktı. Subaşı'nın kokain kullandığı tespit edildi.