Şeyma’yı 14. kattan attığı iddia edilen Hüseyin Uyucu’nun yargılanmasına başlandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın 14. katından düşen Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin Kuzey Irak gazisi Hüseyin Uyucu'nun yargılanmasına Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Uyucu ve Şeyma Gökçe'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı. İddianame özeti okudunduk sonra mahkeme başkanı sanık Uyucu'ya söz verdi.

"AĞRILARIMDAN DOLAYI BİR ARA UYUŞTURUCU DENEDİM AMA SONRA BIRAKTIM"

Sanık Uyucu, daha önce er olduğunu, 2022 yılında mayına basması sonucu sol dizisinin alt kısmını kaybettiğini ve sonrasında tedavi için Ankara'ya geldiğini ve Şeyma Gökçe'yle 2024'te tedavisi sırasında tanıştıklarını belirterek "Şeyma tedavi gördüğüm hastanede staj yapıyordu. Bir yıllık bir ilişkimiz oldu. Olay günü sabah Şeyma'nın kıskançlığı sebebiyle tartışmaya başladık. Bunun üzerine Şeyma, sinirlenip ortalığı dağıttı. Ben durdurmaya çalıştım ama protezim yanımda olmadığı için ayağa kalkamadım." ifadelerini kullandı. Uyucu, Gökçe'nin abisi gibi gördüğü F.E.'yi yanlarına çağırmasını istediğini ve F.E. gelene kadar biraz sakinleştiğini anlattı. Uyucu, F.E.'nin Gökçe'ye telkinlerde bulunduğunu ve ardından salonu temizledikten sonra oradan ayrıldığını söyledi. Uyuncu, "Ben Şeyma'ya bir kere bile vurmadım. F.E. gittikten sonra 'yatıp dinlenelim sonra evi toplarız' dedim. Ardından ilaçlarımı aldım. Bacağımdan dolayı içtiğim ağır ağrı kesici ilaçlarım var. Şeyma'nın ellerindeki camları temizledim. Sonra yattık. Polislerin gelmesiyle uyandım. Şeyma en son yanımda yatıyordu, ne oldu bilmiyorum. Aldığım ilaçlar çok ağır onların etkisindeydim. Şeyma'yla ufak tefek kavgalarımız olurdu ama hiç böyle bir şey olmamıştı. Yaralandıktan sonra ağrılarımdan dolayı bir ara uyuşturucu denedim ama sonra bıraktım. Şeyma da bir dönem kullandı diye biliyorum. Ama o gün kullandı mı bilmiyorum, görmedim. Beraber kullanmadık. Benim evleneceğim kadın öldü. 8 aydır içerde bunun acısını çekiyorum. Şeyma'yla biz hep iyiydik. Benim tek suçum uyumak keşke uyumasaydım. Şeyma'yı durdurabilirdim." dedi.

"BENİM KIZIM İNTİHAR ETMEDİ"

Müşteki Günnur Çağlar'da kızının ve Uyucu ile hastanede staj yaparken tanıştığını ve birlikte bir yuva kursun diye desteklediğini ifade ederek, "Benim kızım hayatına bağlı bir insandı, olaydan bir gün önce 'çok mutluyum anne' demişti. Şeyma, Hüseyin'in aldığı ağrı kesicilerin yetmediğini bu yüzden uyuşturucu madde kullandığını da söylemişti bana. Benim kızım kullanmazdı. Hüseyin vermiştir ona. Benim kızım intihar etmedi. Şikayetçiyim." beyanında bulundu. Tanık F.E. de, Uyucu'nun kendisini arayarak acil gelmesini istediğini ve yanlarına gittiğinde evin dağılmış hâlde olduğunu gördüğünü ifade etti. F.E beyanına çiftin daha önce kavga ettiklerine şahit olmadığını belirterek, "Şeyma sinir krizi geçirmiş herhalde. Yanına gittim 'noldu' dedim Şeyma'ya. 'Ben kötü biri değilim, Hüseyin'i çok seviyorum' diye sayıklıyordu. Şeyma'yı psikoloğa götürelim dedim ya da birkaç gün ailesinin yanına gitsin dedim. Yok dediler. Götürsek belki şimdi böyle olmazdı." diyerek devam etti.

Sanık avukatı ise, aleyhe hususları kabul etmediklerini, müvekkilinin üzerine atılı suçları işlemediğini, Gökçe'yi öldürmek için bir sebebi olmadığını söyleyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Müşteki avukatı da, olayın intihar olmadığını dile getirerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini ve mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 24 Şubat 2026'ya erteledi.