SON DAKİKA... Şeyma Gökçe 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Eşi hakkında dikkat çeken karar!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın 14. katından düşen Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin Kuzey Irak gazisi Hüseyin Uyucu'nun yargılanmasına Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Uyucu, maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık M.A, tarafları tanımadığını belirterek, olay günü evinde bulunduğu sırada üst kattan kavga sesleri duyduğunu, bu seslerin yaklaşık 15-20 dakika boyunca kesintisiz sürdüğünü ifade etti. M.A, düşme anına ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını da beyan etti. Tanık beyanının ardından söz alan sanık müdafii, müvekkili aleyhine ileri sürülen hususları kabul etmediklerini vurguladı. Dosyada somut ve kesin delil bulunmadığını savunan avukat, isnat edilen fiile ilişkin hüküm kurulamayacağını, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği müvekkilinin beraatine karar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"BENİM KIZIM İNTİHAR ETMEDİ, KIZIM ÖLDÜRÜLDÜ"

Müşteki Günnur Çağlar, kızının daha önce intihara teşebbüs ettiğini ancak o dönem bir not bıraktığını belirterek, bu olayda herhangi bir not ya da mesaj bulunmadığını söyledi. Çağlar, "Benim kızım intihar etmedi, kızım öldürüldü" iddiasında bulundu.Müşteki vekili ise olayın intihar olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, maktulün telefonunda uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını öne sürdü. Avukat, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.