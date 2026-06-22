Şeytan Üçgeni’nde akıntıya kapılan 3 çocuk babası Vedat Karabulut’tan 9 gündür haber yok

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında yer alan Sarım Çayı'nda 14 Haziran günü arkadaşlarıyla birlikte karşıya geçmeye çalışan Vedat Karabulut akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servise bildirildi. Bölgede "Şeytan Üçgeni" diye bilinen mevkide yapılan tüm aramalara rağmen Vedat Karabulut'un izine rastlanmadı.

Diyarbakır ve Bingöl sahasında yapılan aramalar, 9 gündür devam ediyor. 119 personelin katılımıyla Bingöl ve Muş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sürdürülüyor. Yapılan tüm aramalara rağmen Vedat Karabulut'un izine rastlanmazken, ailesi ve yakınları gelecek bir haberi bekliyor. Karabulut'un akıntıya kapıldığı bölgenin havadan da kontrol edildiği belirtildi.