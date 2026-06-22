Haberler Yaşam Haberleri Şeytan Üçgeni’nde akıntıya kapılan 3 çocuk babası Vedat Karabulut'tan 9 gündür haber yok
Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:33 Son Güncelleme: 22.06.2026 10:35

Şeytan Üçgeni’nde akıntıya kapılan 3 çocuk babası Vedat Karabulut'tan 9 gündür haber yok

Diyarbakır ve Bingöl arasında yer alan ve bölgede “Şeytan Üçgeni” olarak bilinen kırsal alandaki Sarım Çayı’nda akıntıya kapılan 34 yaşındaki 3 çocuk babası Vedat Karabulut, 9 gündür bulunamadı. Ekiplerin gün boyunca yaptığı aramalarına rağmen Karabulut’un izine rastlanmadı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Şeytan Üçgeni’nde akıntıya kapılan 3 çocuk babası Vedat Karabulut’tan 9 gündür haber yok
  • ABONE OL

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında yer alan Sarım Çayı'nda 14 Haziran günü arkadaşlarıyla birlikte karşıya geçmeye çalışan Vedat Karabulut akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servise bildirildi. Bölgede "Şeytan Üçgeni" diye bilinen mevkide yapılan tüm aramalara rağmen Vedat Karabulut'un izine rastlanmadı.

Diyarbakır ve Bingöl sahasında yapılan aramalar, 9 gündür devam ediyor. 119 personelin katılımıyla Bingöl ve Muş AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sürdürülüyor. Yapılan tüm aramalara rağmen Vedat Karabulut'un izine rastlanmazken, ailesi ve yakınları gelecek bir haberi bekliyor. Karabulut'un akıntıya kapıldığı bölgenin havadan da kontrol edildiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şeytan Üçgeni’nde akıntıya kapılan 3 çocuk babası Vedat Karabulut'tan 9 gündür haber yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA