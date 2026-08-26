Narin Güran olayında yeni gelişme! "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı

ŞÜPHELİLER HAKKINDA FARKLI TARİHLERDE İŞLEM YAPILDI

Belgeselde Rojda Altıntaş tarafından soruşturma yürütülmeden "kimi buldularsa toplayıp götürdükleri" ifade edildi. Dosyadaki kronolojiye göre 26 Ağustos'ta Enes Güran vücudundaki şüpheli izler nedeniyle gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. 30 Ağustos'ta telefonlara CMK 134 kapsamında el konuldu. 31 Ağustos'ta Salim Güran'ın aracında Narin'e ait DNA profili tespit edilmesi üzerine Salim hakkında işlem yapıldı. Narin'in cansız bedeni 8 Eylül'de bulundu. Cesedin bulunmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı kırmızı araç, kamera kayıtları üzerinden tespit edildi.

NEVZAT HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Belgeselde İsmail Saymaz tarafından Nevzat Bahtiyar'ın "faili olduğu cinayetin neredeyse mağduru haline geldiği" ifade edildi. İddianamede Nevzat Bahtiyar hakkında yalnızca cesedi gizlediği yönünde suçlama bulunmadı. Savcılık, Narin'in öldürülmesine iştirak ettiği değerlendirmesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İlk derece mahkemesi Nevzat hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan hüküm kurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 29 Aralık 2025'te Nevzat hakkındaki hükmü bozdu. 16 Nisan 2026 tarihli yeniden yargılama sonucunda Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Nevzat Bahtiyar'ı kadına ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürmeye yardım etme suçundan 17 yıl hapse mahkum etti.

NEVZAT'IN İFADELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YER ALDI

Belgeselde Mehmet Arslan tarafından, kolluğun Nevzat'a "Sen yapmadın, sadece attın" şeklinde ifade verdirdiği iddia edildi. Gerekçeli kararda Nevzat'ın farklı tarihlerde verdiği ifadeler ayrıntılı olarak aktarıldı. Nevzat, 4 Eylül 2024'te bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifadede gün boyunca inşaatta olduğunu ve kimseyle görüşmediğini söyledi. HTS kayıtları hatırlatılınca Salim Güran ile 15.08'te görüştüğünü kabul etti. 9 ve 10 Eylül'de Arif Güran'ın evine hiç girmediğini söyleyen Nevzat, 21 Eylül'de savcılıkta Salim Güran ile birlikte eve girdiğini ve Narin'in cansız bedenini gördüğünü anlattı. Sonraki mahkeme sorgularında ise yeni ayrıntılar verdi. Cesedin üzerindeki taşlarla ilgili ifadelerinde de farklı anlatımlar yer aldı. Bir aşamada bir taş, başka bir aşamada üç taş, daha sonra büyük taş şeklinde farklı beyanlarda bulundu. Mahkeme bu ifadeleri gerekçesinde "tüm aşamalarda değişen beyanlar" şeklinde değerlendirdi.