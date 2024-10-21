Haberler Yaşam Haberleri “Seyyar satıcı” kılığnda dolaşıyordu… DEAŞ’ın bombacısı yakalandı
Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:21 Son Güncelleme: 21.10.2024 11:49

“Seyyar satıcı” kılığnda dolaşıyordu… DEAŞ’ın bombacısı yakalandı

Bombalı terör saldırısı hazırlığı için geldiği İstanbul’da yakalanmamak için “Seyyar Satıcı” kılığında dolaşan terör örgütü DEAŞ’ın bomba eğitimli teröristi operasyonla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Seyyar satıcı kılığnda dolaşıyordu… DEAŞ’ın bombacısı yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir tespit yaptı. İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olan, terör örgütü DEAŞ içerisinde Musul Bölgesi'nde bomba yapımı eğitimi verilen ve bombalı bazı saldırılarda aktif rol aldığı iddia edilen O.M.'yi teknik ve fiziki olarak takibe aldı.

O.M.'nin kimliğini gizlemek ve polislere yakalanmamak için "Seyyar Satıcı" kılığında dolaştığı belirlendi. Çatışma bölgelerinde faaliyetler yürüten terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı olduğu da tespit edilen O.M., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Avcılar İlçesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bomba yapımı görüntülerine ulaşılan ve emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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“Seyyar satıcı” kılığnda dolaşıyordu… DEAŞ’ın bombacısı yakalandı
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