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Giriş Tarihi: 20.07.2026 17:41 Son Güncelleme: 20.07.2026 17:55

Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için anma ve mevlid programı

3 yıl önce vefat eden Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için Menzil’de düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı’na, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden on binlerce kişi katıldı.

Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için anma ve mevlid programı
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Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, Menzil'de düzenlenen programla yâd edildi. Semerkand Vakfı ve Buhara Vakfı tarafından ortaklaşa organize edilen Mevlid-i Şerif Programı, 18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen sevenleri, program için Menzil'de bir araya geldi.

Gün boyunca Seyyid Abdülbaki Elhüseyni'nin markadında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit okunmasıyla devam etti.

Programda ayrıca, yıl boyunca sevenleri tarafından okunduğu belirtilen binlerce hatmin duası yapılarak sevabı Seyyid Abdülbaki Elhüseyni'ye hediye edildi. Programdan bir gün önce ilk gösterimi yapılan, Seyyid Abdülbaki Elhüseyni'nin hayatını, irşadını ve insanlara hizmet anlayışını konu alan "Hâdimü'l-Müslimîn" adlı belgesel dramanın kısa bir bölümü programda izleyicilere sunuldu. Seyyid Abdülbaki Elhüseyni'nin hayatının çeşitli dönemlerinin ve yürüttüğü hizmetlerin anlatıldığı belgesel, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Mevlid-i Şerif Programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, 12 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş ve Menzil'de defnedilmişti. Vefatının ardından Semerkand Vakfı ve Buhara Vakfı tarafından çeşitli hatim organizasyonları ve Mevlid-i Şerif programları düzenlenmişti.

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Seyyid Abdülbaki Elhüseyni için anma ve mevlid programı
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