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Giriş Tarihi: 18.07.2026

Sezaryen doğum yaptı hastanede öldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sezaryen doğum yaptı hastanede öldü
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Şanlıurfa'da 25 yaşındaki Edanur Yaman'a, 14 Temmuz'da başvurduğu özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Z.D. tarafından sezaryen doğum yaptırıldı. Operasyonun ardından sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren genç anne, 15 Temmuz gecesi henüz belirlenemeyen nedenle aniden fenalaştı. Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı Yaman'ın durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın, acil serviste tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Genç annenin ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dr. M.Z.D., sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak yeni değerlendirmeler sonrasında tahliye edildi.

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Sezaryen doğum yaptı hastanede öldü
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