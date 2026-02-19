Sezaryende tarihi düşüş

TBMM
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
, koruyucu sağlık hizmetleri alanında yapılan çalışmaları şöyle anlattı:
YENİ KREŞLER GELİYOR:
Nöbet usulü çalışan personelimiz için hastane kampüslerine "gece kreşleri" açılacak. Bebeğini yakında hissettiğinde sağlık çalışanı da daha verimli çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığı
'na hastane arazisinde anaokulu kurma imkânı verdik. Yeni yapılacak hastaneleri kreş olacak şekilde planlıyoruz.
CİDDİ DÜŞÜŞ:
10 doğumdan biri sezaryen olmalı ama Türkiye
'de 10 doğumdan 5-6'sı sezaryen. Normal Doğum Eylem Planı ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında ülkemiz tarihinde ilk kez yüzde 12.3'lük düşüş sağladık. 'Her Gebeye Ebe' modeliyle 2025'in son 6 ayında 415 binin üzerinde gebemize bire bir danışmanlık sunduk.
SEZARYENLE DOĞDUM:
Sezaryene karşı değilim yeter ki tıbbi endikasyon olsun. Ben de sezaryen doğumluyum. Anneye son 12 haftada ebe tahsis ediyoruz. 3 ay boyunca ebe ilk doğumunu bekleyen annenin yanında. Lohusalıkta 40. güne kadar takip ediliyor. Doğudaki doğurganlık oranlarımız ciddi düştü.
ÜCRETSİZ TÜP BEBEK TEDAVİSİ:
Evlilik öncesi tarama yapıyoruz. Çiftlerde SMA çıkarsa ücretsiz tüp bebek tedavisine yönlendiriliyoruz.
13 AŞI ÜRETECEĞİZ:
Aşı karşıtlığına ilişkin eylem planı hazırlıyoruz. Aşının içeriği ile ilgili şüphe var. 13 aşı planladık, yakında yerli aşı üreteceğiz.