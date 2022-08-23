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Giriş Tarihi: 23.8.2022 19:00 Son Güncelleme: 23.8.2022 19:05

SGK memuru evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta, SGK memuru olarak çalışan Süleyman Ağırman, yaşadığı evde ölü bulundu. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken Süleyman Ağırman’ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
SGK memuru evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün sabah saatlerinde SGK'da memur olarak çalışan Süleyman Ağırman'dan haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ağırman'ın evine gelen polisler, kapıyı çalıp karşılık alamamaları üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Ağırman'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ağırman'ın öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından SGK memurunun cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağırman'ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı. Ağırman'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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SGK memuru evinde ölü bulundu
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