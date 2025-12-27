SGK’ya akılalmaz oyun: Sahte reçete çetesine istenen cezalar belli oldu! Meğer ruhsatsız ilaçları...

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ayten E. ve Nazan D.'nin; 'kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 yıl 9 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu sanık Resul Ç. ile tutuksuz sanık Ahmet H. ve firari sanık Cüneyt K. hakkında ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahteciliğe yardım etme suçlarından 9 yıl 4 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede, sanık Resul Ç.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği iddiasıyla, 7 yıl 6 aydan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.