She-Hulk dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? She Hulk: Attorney at Law dizisi nerede yayımlanıyor?

Disney+'ın merakla beklenen She-Hulk: Attorney at Law dizisi, 17 Ağustos Perşembe günü seyirci karşısına çıktı. Bilim kurgu, komedi, aksiyon ve macera türlerindeki dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşuyor. Marvel evreninin bir parçası olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolünde Tatiana Maslany'nin yer aldığı dizi, sosyal medyada gündem olmasının ardından konusu ve oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu. Peki, She-Hulk: Attorney at Law dizisi konusu nedir? She Hulk oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte She-Hulk dizisi hakkında ayrıntılı bilgiler…
Marvel Studios tarafından üretilen sekizinci Disney Plus serisi She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos tarihi itibarıyla Disney+'ta seyirciyle buluştu.
Dünyada ses getiren yapımın konusu ise şöyle;
Jennifer Walters, sıradan hayatı olan bir avukattır. Ancak bir gün kaza geçirir ve kuzeni Bruce Banner'dan kan alınır. Bruce Banner'ın kan nakliyle birlitke süper güçleri, artık kuzenine geçer. Walters da kendi zekası ve özgüvenini kullanacak ve elindeki bu gücü en üst seviyelere kadar taşıyacaktır.