She-Hulk dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? She Hulk: Attorney at Law dizisi nerede yayımlanıyor?

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU

Marvel Studios tarafından üretilen sekizinci Disney Plus serisi She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos tarihi itibarıyla Disney+'ta seyirciyle buluştu.

Dünyada ses getiren yapımın konusu ise şöyle;

Jennifer Walters, sıradan hayatı olan bir avukattır. Ancak bir gün kaza geçirir ve kuzeni Bruce Banner'dan kan alınır. Bruce Banner'ın kan nakliyle birlitke süper güçleri, artık kuzenine geçer. Walters da kendi zekası ve özgüvenini kullanacak ve elindeki bu gücü en üst seviyelere kadar taşıyacaktır.