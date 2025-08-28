SHOW TV CANLI İZLE: Beşiktaş – Lausanne maçı şifresiz yayını... Show TV canlı yayın akışı ve frekans bilgisi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne Sport'u ağırlıyor. İlk maçın ardından tur biletini cebine koymak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş – Lausanne maçı, bu akşam Show TV ekranlarından canlı yayımlanacak. İşte Show TV canlı izle linki:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, play-off turunda Lausanne Sport ile kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmada sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, İstanbul'daki rövanşta turu geçerek gruplara kalmayı hedefliyor.
Gözler eksiklerin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in rotasyonunda ve yeni transferlerde. İşte, canlı maç yayını:
Beşiktaş – Lausanne maçı, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, şifresiz olarak Show TV ekranlarından naklen yayımlanacak. Maçı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden de "canlı izle" seçeneğiyle karşılaşmayı online olarak izleyebilecek. İşte maç başladığında takip edebileceğiniz o link:
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
