Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:22

SHOW TV CANLI İZLE: Beşiktaş – Lausanne maçı şifresiz yayını... Show TV canlı yayın akışı ve frekans bilgisi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, sahasında Lausanne Sport ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, lig biletini evindeki rövanş maçına bıraktı. Mücadele Show TV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Futbolseverler, "Beşiktaş – Lausanne maçı canlı yayın nasıl izlenir, saat kaçta?" soruları için 28 Ağustos Perşembe Show TV yayın akışı programını kontrol ediyor. BJK - Lausanne canlı izle başlıklı araştırmalar hız kazandı. İşte, Show TV canlı izle ekranı ve frekans bilgisi:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne Sport'u ağırlıyor. İlk maçın ardından tur biletini cebine koymak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş – Lausanne maçı, bu akşam Show TV ekranlarından canlı yayımlanacak. İşte Show TV canlı izle linki:

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, play-off turunda Lausanne Sport ile kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmada sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, İstanbul'daki rövanşta turu geçerek gruplara kalmayı hedefliyor.

Gözler eksiklerin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in rotasyonunda ve yeni transferlerde. İşte, canlı maç yayını:

SHOW TV CANLI İZLE

Beşiktaş – Lausanne maçı, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, şifresiz olarak Show TV ekranlarından naklen yayımlanacak. Maçı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden de "canlı izle" seçeneğiyle karşılaşmayı online olarak izleyebilecek. İşte maç başladığında takip edebileceğiniz o link:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 28 AĞUSTOS 2025

06:00 – Güzel Günler

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

19:30 - Beşiktaş - FC Lousanne - Sport Maç Önü

20:00 - Beşiktaş - FC Lousanne - Sport (Canlı)

22:00 - Güldür Güldür Show

00:15 - Deliormanlı

02:15 - Gelin Evi

04:15 - Deliormanlı

SHOW TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ

SHOW TV (UYDU)

DIGITAL

Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı

12219,0 MHz

Polarizasyon

Horizontal (Yatay)

Symbol Rate

6.500 Msym/s

FEC Rate

3/4

Transporder

14

SHOW TV HD (UYDU)

DIGITAL

Türksat 4A 42° Doğu Uydusu

Alış Frekansı

12209,0 MHz

Polarizasyon

Horizontal (Yatay)

Symbol Rate

10.000 Msym/s

FEC Rate

3/4

Transporder

14

Digitürk: 22. Kanal

D-Smart: 23. Kanal

