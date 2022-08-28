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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Sibel’in katili 6 yıl sonra yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sibel’in katili 6 yıl sonra yakalandı
İzmir'ın Buca ilçesinde, 6 yıl önce nişanlısı Sibel Çelik'i (24), cinsel saldırıda bulunup, 7 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini bazaya koyup evi ateşe veren Halil Yılmaz (38) bir türlü bulunamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) tutuklandı. 2 kardeş hakkında "Nitelikli kasten öldürme", "yakmak suretiyle mala zarar vermek" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi 2017'de Selman Yılmaz'ı tahliye ederken, Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Almanya, ilticacı olduğu gerekçesiyle Yılmaz'ı iade etmedi. Çelik'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz Türkiye'ye getirildi.

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Sibel’in katili 6 yıl sonra yakalandı
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