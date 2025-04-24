Siber çeteden 1.2 milyarlık vurgun

Antalya'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Antalya merkezli olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı baskınlarla 139 şüpheli yakalandı. Operasyonun merkezinde, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 450 bin GSM hattı yer aldı. Yapılan istihbarat çalışmalarıyla, 22 kişilik çatı örgütün bu hatları kullanarak Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Bu kapsamda Antalya'nın yanı sıra İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır sürdürülen ortak çalışmalar neticesinde, örgütün ülke genelinde tam 45 bin 663 dolandırıcılık vakasına imza attığı ortaya çıktı. Yapılan dolandırıcılık faaliyetleri sonucu vatandaşların toplamda yaklaşık 1 milyar 200 milyon Türk lirası zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri ise dikkat çekti. Vatandaşlara sahte e-Devlet bağlantıları göndererek "yardım başvurusu" kisvesiyle kart bilgilerini ele geçiren şüphelilerin, ardından bu bilgilerle hesaplardan para transferi yaptığı anlaşıldı.