Haberler Yaşam Haberleri Siber çetelere şok operasyon! 64 kişi yakalandı, 25 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:51

Siber çetelere şok operasyon! 64 kişi yakalandı, 25 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 23 ilde düzenlenen şok operasyonlarda, telefon ve internet üzerinden çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandıran 64 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Siber çetelere şok operasyon! 64 kişi yakalandı, 25 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini kamu görevlisiymiş gibi tanıtarak dolandıran ve açtıkları sahte satış siteleriyle Milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 815 Milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM Şube ekiplerinin belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliyeye sevk edildi. 39 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siber çetelere şok operasyon! 64 kişi yakalandı, 25 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz