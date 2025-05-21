Siber dolandırıcılara nokta operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Hakkâri, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Ankara ve Van'ın da aralarında bulunduğu 25 il merkezli toplam 58 ilde eşzamanlı baskınlar düzenlendi. 10 günlük çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda sosyal medya ve yapay zekâ destekli oltalama siteleri üzerinden "yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu" vaadiyle dolandırıcılık yapan, yasadışı bahis altyapısı kuran ve mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağlayan 334 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 170'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 86'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin, sosyal medya platformları ile yapay zekâ destekli oltalama siteleri üzerinden "yüksek kazanç", "kapora", "banka promosyonu" gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.