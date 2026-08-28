Siber dolandırıcılardan ‘İstanbul kart’ tuzağı: Vatandaşı milyonlarca lira dolandırdılar! Meğer İBB resmi sitesini...

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yine başka bir mağdur 140 TL ödeme yaptığını sanarak doğrulama kodunu onayladıktan kısa süre sonra bankasından 74 bin TL çekildiğini fark etti. Benzer şekilde eşine anne kartı çıkarmak için sahte siteye giren bir vatandaşın kartından 30 TL yerine 29 bin TL çekim yapıldı. Dolandırıcıların kopyaladığı sitede işlem yapan başka bir mağdurun hesabından ise 874 Euro çekildi. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma titizlikle yürütülürken, şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.