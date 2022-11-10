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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Siber dolandırıcılık

Sosyal medya hesaplarını ele geçiren siber çete, ‘kripto paradan daha yüksek gelir’ vaadiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Siber dolandırıcılık
Siber dolandırıcılar, takipçi sayısı fazla olan sosyal medya hesaplarını ele geçirip 'Kripto paradan yüksek kazanç' paylaşımı yaptı. Ağlarına düşen kişilerden işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti adı altında ekstra paralar istedi. Vermek istemeyenleri adliye binası önünden haciz ya da tazminat davası işlemi başlatıldığına dair sahte fotoğraflarla dolandıran dolandırıcıların 3 yıllık hesap hareketinin 79 milyon lira olduğu görüldü. Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Dolandırıcıların, 3. şahıslar adına açılmış banka hesapları üzerinden paraları yasal online şans oyunları sitesine aktardığı belirlendi.

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