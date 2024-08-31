Siber saldırganlar okulların açılmasını bekliyor

Yeni öğretim yılı başlangıcı, öğrenciler ve ebeveynlerinin okul hazırlıklarını sürdürdükleri yoğun bir dönem. Ancak özellikle bu dönemde siber suçlular, okula dönüş hazırlığı yapan ebeveynleri hedef alıyor. Bilişim uzmanları velilerin ve öğrencilerin bu dönemde karşılaşabilecekleri siber tehditleri sıraladı:Bu dolandırıcılık yöntemi, okulda ihtiyaç duyulabilecek ders kitapları, kıyafetler ve dizüstü bilgisayarlar gibi ekipmanların gerçek olamayacak kadar uygun fiyatlarla çevrimiçi ortamda satılmasını içeriyor. Siteden alışveriş yapılırsa dolandırıcılar, kişisel bilgileri ve banka hesabını ele geçirebiliyor.Okullar veya eğitim kurumlarından geliyormuş gibi görünen e-postaları veya metinleri içeren sahte mesajlar atılıyor. Bu yöntemle kişisel bilgiler talep ediliyor veya bilgileri çalan sahte web sitelerine yönlendirme yapılıyor.Sahte burslar veya hibelerle mali yardıma ihtiyacı olan öğrenciler hedef alınıyor. Başvuru için ön ödeme veya kişisel bilgi talep ediliyor.Para veya kişisel bilgi toplamak için okul yetkilileri veya diğer yetkili kişiler gibi davranan dolandırıcılar, genellikle e-posta, telefon veya mesaj yoluyla öğrencilere ve velilere ulaşarak para talep edebiliyor.Çevrimiçi yarışmalar veya çekilişlerde kazanıldığı iddia edilen ücretsiz hediye mesajları yer alıyor.