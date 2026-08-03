Siber suç ağlarına darbe: 93 şüpheli tutuklandı... Bin 297 hesap tek tek belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Iğdır, Kırşehir, İstanbul, Çorum, Manisa, Kayseri, Karabük, Hatay, Mersin, Afyonkarahisar, Giresun, Yozgat, Düzce, Sakarya ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 93'ü tutuklanırken, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH, ARAÇ VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza el konuldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇALIŞMALARDA BİN 297 HESAP TESPİT EDİLDİ

Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise çok sayıda suç unsuruna ilişkin hesap ve şahıs tespit edildi. Bu kapsamda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 529, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 119, evraksız motorlu taşıt satışına yönelik 116, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 60, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 306, siber trafik suçlarına yönelik 167 olmak üzere toplam bin 297 hesap/şahıs belirlendi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 646 hesap/şahıs tespit edildi.

4 BİNİ AŞKIN SUÇ İÇERİKLİ HESAP BELİRLENDİ

Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik yapılan çalışmalarda toplam 4 bin 17 hesap/şahıs tespit edildi. Bu kapsamda bin 721 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındığı bildirildi.