Siber suç çetelerine ağır darbe: 346 şüpheli yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalarda Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

OLTAMA YÖNTEMİ İLE DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı" ve "ürün satışı" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri ve çocuk müstehcenliği içeren görüntüler barındırdıkları belirlendi.

162 TUTUKLAMA, 35 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlarda gözaltına alınan 346 şüpheliden 162'si tutuklandı, 80 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Baskınlarda yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 araç, 3 tarla, 1 ev, 1 dükkân ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Operasyona ilişkin açıklama yapan içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.