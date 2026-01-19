Siber suç operasyonlarında 259 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, son 5 gündür devam eden geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, vatandaşların maddi ve manevi zarara uğramasına yol açabilecek çok sayıda siber suç faaliyeti deşifre edildi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalanan 259 şüpheliden 131'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 66'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS VE ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ

Soruşturma dosyalarına göre şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı, hesap kiralama, ev satışı ve araç kiralama" gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin bir bölümünün yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık ettiği ve bu sitelerin reklamını yaptığı da ortaya çıktı. Operasyonlarda ayrıca müstehcen çocuk görüntüsü bulunduran, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik yasa dışı içerikler üreten kişilere de ulaşıldı.

37 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.