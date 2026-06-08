Siber suçlara dev darbe: 18 ilde eş zamanlı operasyon, 357 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

18 İL MERKEZLİ EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İstanbul, Bitlis, Sinop, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Nevşehir, Ankara, Uşak, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Bilecik, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Muş merkezli olarak son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 357 şüpheli yakalandı.

194 TUTUKLAMA, 36 ADLİ KONTROL

Yakalanan şüphelilerden 194'ü tutuklanırken, 36 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS VE ÇOCUK İSTİSMARI SUÇLAMALARI

Yapılan teknik ve saha çalışmalarında şüphelilerin POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı", "hesap kiralama" ve "ürün satış dolandırıcılığı" yöntemlerini kullanarak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri, yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi.

4,6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 benzin istasyonuna ve 1 benzin ile gaz dolum şirketine kayyum atandı. Ayrıca şüpheli para transferlerinin tespit edildiği yaklaşık 100 banka hesabına bloke işlemi uygulandı. Ayrıca, çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah, 3 milyon lira nakit para, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.