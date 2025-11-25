Siber suçlara yönelik dev operasyon! 429 şüpheli yakalandı... Mal varlıkları dudak uçuklattı!

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı.

"ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ VE TACİZİ, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS"

35 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 117 şüpheli tutuklandı. 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden "kiralık bungalov, konut satışı, düşük faizli kredi" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve post tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

1 MİLYAR 52 MİLYON LİRA MAL VARLIĞI

Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 milyar 52 milyon lira değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 adet araç, 8 adet motosiklet, 14 adet mesken, 7 adet dükkan, 13 adet arsa/tarla, 447 adet banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu.

İSTANBUL'DA DEV OPERASYON

Ayrıca İstanbul merkezli 15 ilde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda 75 şüpheli yakalandı. yakalanan ve işlemleri devam eden şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlar çıkıp yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşları, kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri, kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle bir çok paravan şirket ve kişi hesabına "yatırım" adı altında para transferi yaptırdıkları, para çekmek isteyen vatandaşların "sigorta, vergi, komisyon" bahanesiyle yeni ödemeler talep ettikleri ve bu şekilde elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. İstanbul da ki operasyonun ardından yakalanan şüpheli sayısı 429'a ulaştı.