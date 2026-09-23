Siber suçlara yönelik operasyon: Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı

Adıyaman, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 36 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 826 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı. 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.