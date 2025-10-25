Siber suçlulara göz açtırılmıyor

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'daki operasyonlarda 189 şüpheli gözaltına alındı, 83'ü tutuklandı, 47'sine adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin "ürün satışı, kiralık bungalov ve yatırım ortaklığı" ile vatandaşları dolandırdıkları, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, yasadışı para transferine aracılık ettikleri, reklam faaliyetleri yürüttükleri ve müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları tespit edildi.