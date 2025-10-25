Haberler Yaşam Haberleri Siber suçlulara göz açtırılmıyor
Giriş Tarihi: 25.10.2025

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'daki operasyonlarda 189 şüpheli gözaltına alındı, 83'ü tutuklandı, 47'sine adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin "ürün satışı, kiralık bungalov ve yatırım ortaklığı" ile vatandaşları dolandırdıkları, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, yasadışı para transferine aracılık ettikleri, reklam faaliyetleri yürüttükleri ve müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları tespit edildi.
