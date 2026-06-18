Sibirya’dan Mardin’e uzanan aşk hikayesi

Türkiye tatili sırasında yaptığı cami gezilerinde tanıştığı aileyle hayatı değişen Sibirya Devlet Üniversitesi Siyaset Bölümü mezunu 25 yaşındaki Valeriia Teplova, Mardin'de düzenlenen törenle Müslüman olup "Zehra" adını aldı. Genç kadın, Bingöl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 28 yaşındaki Hüseyin Yalçın ile Mardin'de dünyaevine giriyor. Valeriia, Türkiye tatilinde cami ziyaretleri yaptığı sırada damadın ablası ile tanıştı.

Daha sonra damat Hüseyin Yalçın ile görüşüp nişanlandı. Nişanlılık sürecinde memleketine giden gelin, ailesi ve sevdikleriyle vedalaşıp hazırlıklarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye temelli dönüş yaptı. Düğün öncesi Mardin İl Müftülüğü'ne başvurarak İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen'in riyasetinde kelime-i şehadet getiren ve İslamiyet'i seçen geline, ihtida belgesi ile Kuran-ı Kerim hediye edildi. 20 Haziran Cumartesi günü Mardin'de gerçekleşecek düğün için Zehra'nın ailesi 6 bin kilometre öteden Mardin'e gelecek.