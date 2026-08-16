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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Sıcak hava gidiyor sağanak yağış geliyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sıcak hava gidiyor sağanak yağış geliyor
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Türkiye'yi etkileyen sıcak hava dalgası, Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı sistemle yerini daha serin havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı bölgelerde 2-5 derece düşerek 25-28 derece seviyelerine inmesi bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Marmara ve Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da rüzgârın saatte 40-70 kilometreye ulaşması nedeniyle Emirgan Korusu, Yıldız Korusu ve Gülhane Korusu'nun da aralarında bulunduğu 12 yeşil alan dün ziyarete kapatıldı.

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Sıcak hava gidiyor sağanak yağış geliyor
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