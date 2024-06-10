Sıcak hava kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Bazı illerde termometreler 45 dereceyi gösterecek.Son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak.Sıcaklıkların Ankara'da 36, İstanbul'da 34, Antalya'da 45, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 36-40 dereceyi bulması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde İzmir 40, Muğla 41, Manisa 43, Denizli 43, Balıkesir 41, Aydın 45 dereceyi görecek. Güney illerinde ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek. Termometreler Adana'da 42, Hatay'da 40, Kahramanmaraş'ta 42, Osmaniye'de 43, Kilis'te ise 41 dereceyi gösterecek.16 Haziran'a kadar sürmesi beklenen yüksek sıcaklıkların önümüzdeki hafta başında bölgesel olarak yer yer yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor. Bu arada uzmanlar hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.