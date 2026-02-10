Sıcak su torbaları tehlike saçıyor

Soğuk havalarda ısınmak, kas ve karın ağrılarını hafifletmek için yaygın olarak kullanılan sıcak su torbaları yanlış kullanım ve düşük kaliteli malzeme nedeniyle ciddi yanıklara sebep oluyor. Son dönemde artan sıcak su torbalarının patlama vakaları, sıcak su torbalarının sanıldığı kadar masum olmadığını gösteriyor. Patlayan sıcak su torbasının son kurbanı olan Gamze Kaya (19) karın ağrısını sıcak su torbasıyla hafifletmek istedi ancak su torbası patlayarak göbeği ve bacağında yanıklara sebep oldu. Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde Fariz Aydın'ın ağrısını dindirmek için pijamasının içine koyduğu sıcak su torbası da patladı vücudunda yanıklara sebep oldu.

İstanbul'da yaşayan Cansu Yılmaz da (23) sıcak su torbası patlayınca vücudunun yüzde 25'inde yanık oluştu. SABAH, sıcak su torbası tehlikesini uzmanlara sordu. 'Sıcak su torbalarının patlamasının en sık nedeni bilinçsiz kullanımdır' diyen Eczacı Emre Kartal, "Koyulan suyun ideal sıcaklığı 60-70 derece olmalıdır. Kalın ve kauçuk torbalarda patlama riski daha düşüktür" dedi. Kartal, ucuz plastikten yapılan torbaların kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Su torbasının tam doldurmayarak mutlaka havasının alınmasını da sözlerine ekledi. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Elif Afacan Yıldırım ise "Sıcak su torbası patladığında yanan bölge 15- 20 dakika boyunca akan suyla yıkanmalı. Eğer ciddi bir yanıksa acil servise başvurulmalı" dedi.